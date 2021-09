Spie modernise les zones techniques du musée de Pergame à Berlin

Spie modernise les zones techniques du musée de Pergame à Berlin









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie a été chargée par le bureau fédéral de la planification des bâtiments et des régions (BBR), de la mise à niveau de tous les systèmes haute tension (Lot 1), des systèmes d'extraction de fumée (Lot 3) et des réseaux informatiques (Lot 4) du musée de Pergame à Berlin.

En tant que prestataire de services multi-techniques de premier rang pour les bâtiments, les installations et les infrastructures, Spie offre des solutions sur mesure pour une rénovation complexe à partir d'une source unique. Le musée de Pergame est l'un des musées les plus importants et les plus connus d'Allemagne, la pièce maîtresse du complexe muséal de l'Ile aux Musées de la capitale, et une partie du site du patrimoine mondial de l'Unesco.

En qualité de prestataire de services multi-techniques, Spie équipe depuis de nombreuses années des bâtiments, des installations et des infrastructures sûrs, économiques et durables. La société est responsable de la rénovation de grandes parties des installations techniques et de l'infrastructure du musée de Pergame à Berlin, et ce, à partir d'une source unique. Afin d'être bien positionné pour l'avenir, le complexe de la célèbre île aux Musées de la capitale est en cours de modernisation complète. La refonte complète et de grande envergure du musée de Pergame se déroule y compris pendant les heures d'ouverture du musée.

Les travaux ont commencé en mai de cette année et devraient être achevés d'ici septembre 2024.