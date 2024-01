Spie modernise le système informatique CORALY pour la coordination et la régulation du trafic à Lyon

(Boursier.com) — SPIE CityNetworks, filiale française de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, réalise la refonte du système informatique CORALY (SIC), un projet essentiel pour la mobilité dans l'agglomération lyonnaise. Le SIC, développé par SPIE pour le compte de la Direction départementale de l'équipement du Rhône il y a 25 ans, évolue aujourd'hui pour prendre en compte les dernières avancées technologiques.

SPIE CityNetworks, filiale de SPIE France, partenaire de la performance des territoires, spécialisé dans les réseaux d'énergie, réseaux numériques, services à la cité, transports et mobilité, a remporté l'appel d'offres pour la refonte du système informatique CORALY.

Ce système est actuellement utilisé par la Direction interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR -CE) et les exploitants des réseaux routiers et autoroutiers du territoire : la Métropole de Lyon, ASF (Vinci), APRR et AREA (concessions autoroutières d'Eiffage). Il permet de mettre en commun les données des différents exploitants pour optimiser le fonctionnement du réseau de voies rapides et d'autoroutes dans la périphérie de l'agglomération de Lyon. Grâce à ces données, les messages peuvent être transmis aux usagers de la route afin de les informer, de garantir leur sécurité?et de favoriser la fluidité des déplacements. Selon les situations et incidents rencontrés, des plans d'actions sont mis en oeuvre, déclenchant l'affichage de messages d'alerte ou d'information sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) et l'activation de panneaux directionnels (appelés des Sites Directionnels Variables).

La refonte du SIC par SPIE CityNetworks va permettre aux différents utilisateurs de disposer d'un outil bénéficiant des dernières avancées technologiques et ergonomiques

La mise à niveau du SIC représente un tournant : elle doit permettre au fil des années l'intégration de technologies innovantes comme le traitement de données massives (Big Data), l'intelligence artificielle et l'internet des objets (IoT). Ce changement marque une avancée significative après 25 ans d'existence de ce système.

Grâce à l'intervention de SPIE CityNetworks, le traitement des informations diffusées aux usagers sera plus rapide, précis et efficace.