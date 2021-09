Spie modernise le réseau haut débit des villes d'Oldenburg et de Varel

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et de la communication, a été chargé par EWE Netz de réaliser une partie de la mise à niveau haut débit des villes d'Oldenburg et de Varel. Cette opération donnera un nouvel élan à la numérisation du nord-ouest de l'Allemagne et fera progresser le déploiement d'un réseau de fibre optique ultramoderne. Spie a lancé les travaux en juillet 2021 et devrait les achever d'ici un an, indique le groupe. Spie et EWE Netz entretiennent une relation de travail fructueuse depuis plusieurs décennies.