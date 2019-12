Spie : lève 23,46 ME auprès de ses salariés

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie fait part du succès de son plan d'actionnariat salarié 'Share for you 2019'. Cette opération, visait à offrir à l'ensemble de ses collaborateurs une nouvelle opportunité de devenir actionnaires de leur entreprise à des conditions préférentielles, et de s'associer durablement au développement et à la performance du Groupe.

L'actionnariat salarié fait partie de la culture de Spie, puisque déjà 34% des collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise. L'opération 'Share for you 2019', la 3e depuis l'entrée en bourse de Spie, a remporté comme en 2018 une forte adhésion interne. A nouveau, 6.000 salariés ont souscrit à l'offre proposée à des conditions préférentielles. Les collaborateurs des 8 sociétés acquises depuis la dernière opération ont activement participé.

L'apport des collaborateurs représente 23.463.335,12 euros. A l'issue de cette opération, le 12 décembre 2019, 1.840.261 actions nouvelles seront émises par la société Spie.

Pour cette nouvelle édition de 'Share for you 2019', ouverte du 10 octobre au 6 novembre 2019 dans 12 pays, les collaborateurs de Spie étaient parmi les premiers à bénéficier des nouvelles dispositions de la loi PACTE, portant le potentiel de décote des opérations d'actionnariat salarié collectives de 20% à 30%.