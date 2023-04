Spie : le taux de distribution de dividende proposé restera autour de 40% du résultat net ajusté part du Groupe

(Boursier.com) — Spie annonce une croissance totale de la production de +11,2% (à taux de change constants) au T1 à 1.994 ME, dont une contribution de +3,6% de la croissance externe et un impact de -3,2% au titre de la cession des activités au Royaume-Uni.

La croissance organique est solide, à +10,9%, reflétant la bonne dynamique des marchés et la capacité du groupe à augmenter les prix dans un contexte inflationniste.

L'EBITA ressort à 84,6 millions d'euros sur le T1, en hausse de 20,2% par rapport à la même période de 2022. La Marge d'EBITA s'inscrit à 4,2%, en progression de 30 pb par rapport à celle du T1 2022.

PERSPECTIVES 2023 CONFIRMÉES

-Croissance organique : mid-single-digit;

-Poursuite de l'amélioration de la marge d'EBITA;

-Priorité élevée donnée aux acquisitions bolt-on, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE;

Concernant le dividende, le taux de distribution proposé restera autour de 40% du résultat net ajusté part du Groupe.