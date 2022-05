Spie : le solde du dividende sera payé le 24 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires de Spie s'est réunie le 11 mai. Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021.

Dividende

L'Assemblée générale a approuvé l'affectation du résultat pour l'exercice 2021 et la distribution d'un dividende d'un montant de 0,47 euro par action qui sera mis en paiement le 24 mai 2022 (détachement du coupon le 20 mai 2022), un acompte sur dividende de 0,13 euro ayant été versé le 27 septembre 2021.

Les administrateurs

L'Assemblée générale a approuvé

- la ratification de la cooptation des mandats d'administrateur de Madame Geertrui Schoolenberg, en remplacement de Mme Tanja Rueckert, et de Bpifrance Investissement, en remplacement de Mme Elisabeth Van Damme ;

- le renouvellement du mandat d'administrateur de Gauthier Louette, Mme Regine Stachelhaus, Mme Geertrui Schoolenberg et Peugeot Invest Assets pour une durée de 4 ans ;

- la nomination de Christopher Delbrück en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans ; et

- le renouvellement du mandat de commissaires aux comptes de la société EY pour une durée de 6 ans.

L'ensemble des autres résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées par l'Assemblée générale.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la société dans la rubrique Assemblée générale.

La vidéo de l'Assemblée générale est également disponible sur le site internet de la société.