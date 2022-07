Spie : Le résultat net part du groupe grimpe à 72,5 millions d'euros

(Boursier.com) — Spie a enregistré une très bonne performance financière au premier semestre 2022 avec croissance organique solide de 4,1%. Les marges d'EBITA ont progressé sur l'ensemble de nos segments se traduisant par une hausse de 20 points de base au niveau du Groupe. Le carnet de commandes demeure à un niveau record, porté par l'accélération des tendances en matière de transition énergétique. Tandis que l'inflation doit faire l'objet d'une attention particulière, la discipline de SPIE et le caractère essentiel de ses services lui permettent de répercuter les hausses de coûts à ses clients, protégeant ainsi ses marges.

SPIE a récemment signé un refinancement indexé sur des critères de développement durable et assorti de conditions financières stables et attractives.

Ce dernier contribue à la solidité de notre structure financière et témoigne de nos engagements forts en matière d'ESG. Cette très bonne performance au premier semestre 2022 nous conduit à réviser à la hausse nos perspectives de croissance organique et de marge d'EBITA pour l'ensemble de l'année 2022.

La production consolidée s'est établie à 3.754,5 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de +13,9 % par rapport au S1 2021. Sur une base organique, la production a progressé de +4,1% avec une accélération au deuxième trimestre (+4,9%), confirmant l'excellente dynamique observé sur nos marchés, ainsi que notre capacité à augmenter les prix.

L'impact des changements de périmètre a représenté +9,3% et l'effet de change, +0,4%.

L'EBITA du Groupe est ressorti en hausse de +18,6%, à 189,5 millions d'euros. La marge d'EBITA s'est inscrite à 5%, en augmentation de 20 points de base par rapport au premier semestre 2021, tous les segments ayant enregistré une amélioration. "Dans les trois pays dont la contribution est la plus importante, à savoir la France, l'Allemagne et les Pays Bas, l'EBITA a augmenté conformément aux prévisions grâce à notre sélectivité dans la prise d'affaires, à notre pricing power et à la qualité d'exécution de nos travaux" commente le groupe.

Compte tenu de l'amortissement des goodwills affectés, des coûts de restructuration ainsi que des éléments exceptionnels, le résultat opérationnel consolidé ressort à 144,4 millions d'euros, en nette progression par rapport au S1 2021R (127,4 millions d'euros).

Le résultat net (part du Groupe) s'est élevé à 72,5 millions d'euros, contre 57,1 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une hausse de +26,8%.