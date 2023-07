Spie : Le Résultat net ajusté a progressé de 15,1% à 122,3 millions d'euros

(Boursier.com) — Spie annonce sur le semestre écoulé une Production de 4.114 millions d'euros, en hausse de +9,6% par rapport au S1 2022 (+9,8% en organique). La Production au T2 est montée de +8% par rapport au T2 2022 (+8,8% en organique). L'EBITA s'établit à 220 millions d'euros, en hausse de 16,1% par rapport au S1 2022. La Marge d'EBITA est de 5,3%, en hausse de +30 points de base par rapport au S1 2022. Le Résultat net ajusté progresse de +15,1% à 122,3 millions d'euros.

Le besoin en fonds de roulement est structurellement négatif dans un contexte de forte croissance organique : Baisse du ratio d'endettement financier à fin juin 2023 à 2,3x, contre 2,8x à fin juin 2022 (hors impact de la norme IFRS 16) confirmant ainsi le modèle vertueux de génération de trésorerie de SPIE.

LES ACQUISITIONS BOLT-ON, UN AXE ESSENTIEL DE LA STRATÉGIE

Pipeline d'acquisitions bolt-on significatif dans les principales géographies du Groupe;

Deux acquisitions bolt-on signées à ce jour dans les activités ICS : l'une au premier semestre 2023 en Allemagne et l'autre en juillet 2023 en France, représentant une production annualisée totale d'environ 44 millions d'euros.

PERSPECTIVES 2023 : MARGE D'EBITA ET CROISSANCE ORGANIQUE REVUES À LA HAUSSE

Croissance organique : au moins 6% (Auparavant : "Croissance organique : mid-single-digit");

Marge d'EBITA : environ +30 points de base, en ligne avec la hausse du S1 2023 (Auparavant : "Poursuite de l'amélioration de la marge d'EBITA");

Priorité élevée donnée aux acquisitions bolt-on, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE (inchangée);

Taux de distribution du dividende maintenu autour de 40% du résultat net ajusté1 part du Groupe (inchangée).

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : "SPIE a réalisé une excellente performance au premier semestre 2023 avec un niveau exceptionnel de croissance organique, une forte augmentation de la marge d'EBITA de +30 points de base, se traduisant par une croissance de l'EBITA de 16% par rapport au premier semestre 2022. Cette performance démontre les forces du modèle économique de SPIE malgré un contexte inflationniste. Grâce à son positionnement unique dans ses pays et à la relation de proximité établie avec ses clients, le Groupe est devenu un acteur incontournable en matière de solutions et d'expertises liées à la transition énergétique.

L'accélération de la demande sur les marchés de l'énergie, associée à la pénurie de main-d'oeuvre à laquelle notre secteur fait face, nous amènent à accentuer encore davantage notre approche sélective et l'attention portée à la qualité d'exécution de nos travaux en vue de poursuivre la hausse de notre marge d'EBITA. Les acquisitions bolt-on restent un axe essentiel de notre stratégie et notre pipeline d'opportunités est particulièrement riche pour le reste de l'année.

Malgré le contexte de hausse des taux et les conditions actuelles du marché de la dette, SPIE a mené à bien un refinancement partiel de sa dette tout en optimisant ses conditions de financement. Les très bons résultats du premier semestre 2023 nous permettent de réviser à la hausse nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 avec une croissance organique d'au moins 6% et une augmentation de la marge d'EBITA d'environ +30 points de base ".