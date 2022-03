Spie : le marché applaudit

(Boursier.com) — Spie est une des belles satisfactions de cette fin de semaine sur la place parisienne avec un titre qui bondit de plus de 7% à 20,7 euros. Le leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a dévoilé de robustes comptes annuels, avec notamment un flux de trésorerie disponible "substantiellement" supérieur aux attentes du marché et une amélioration des marges, souligne Bryan Garnier ('achat').

Le courtier met en évidence cette génération de flux de trésorerie "particulièrement forte" qui permet de réduire considérablement l'effet de levier même si les revenus de l'exercice ont été légèrement inférieurs aux attentes. La société n'a pas d'activité en Ukraine et en Russie, mais la direction reconnaît qu'il est difficile de quantifier l'impact potentiel plus large de la crise géopolitique actuelle. Les perspectives sont malgré tout " prometteuses ", selon BG. Le management anticipe une croissance organique de sa production d'au moins 3% cette année avec une poursuite de l'amélioration de la marge d'Ebita.

Pour Oddo BHF, cette publication confirme la solidité des fondamentaux du groupe (marge d'EBITA, génération de FCF, levier DN/EBITDA) et est rassurante sur la croissance organique de 2022 et la poursuite de la progression de la profitabilité. La valorisation reste modeste (VE/EBIT 2022e : 10,9x vs comparables 13,4x ; FCF yield environ 8%). De quoi rester à 'surperformer' sur le dossier en visant 28,5 euros.