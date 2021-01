Spie: le FCPE des salariés pointe à 5,51% du capital

Spie: le FCPE des salariés pointe à 5,51% du capital









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 27 janvier à l'AMF, la société par actions simplifiée BNP Paribas Asset Management, contrôlée par BNP Paribas SA, agissant pour le compte du fonds Spie For You (FCPE) dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Spie SA. Elle détient, pour le compte de ce fonds, 8.816.354 actions Spie SA représentant 13.868.619 droits de vote, soit 5,51% du capital et 7,29% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital organisée par la société Spie et ouverte aux salariés, au résultat de laquelle les actions Spie ont été regroupées dans le fonds d'épargne salariale Spie For You.