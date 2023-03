Spie : Le dividende recommandé est de 0,73 euro par action, en hausse de 21,7%

(Boursier.com) — Spie annonce une production annuelle de 8.092,1 ME, en hausse de 16,1% par rapport à 2021, dont +6,9% de croissance organique à un niveau record, avec une performance robuste dans toutes les zones géographiques reflétant la très forte dynamique des marchés, ainsi que la capacité du groupe à augmenter ses prix. Spie affiche une forte progression de son EBITA à 511,2 ME, en hausse de 19,8% par rapport à 2021. L'amélioration continue de la marge d'EBITA se confirme à 6,3% de la production, en hausse de 20 pb par rapport à 2021, illustrant la capacité à ajuster les prix et l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle. Le Résultat net ajusté est de 301,2 ME (+23,9%) et le Résultat net part du Groupe ressort à 151,5 ME (-10,4%). Le dividende recommandé est de 0,73 euro par action, en hausse de 21,7%.

La direction souligne la hausse importante du free cash-flow à 314,7 ME, en progression de +17,4%, confirmant la pertinence du modèle de génération de trésorerie et la poursuite de la baisse du levier financier à 1,6x2 au 31 décembre 2022 (contre 1,8x au 31 décembre 2021).

PERSPECTIVES 2023

Croissance organique : mid-single-digit;

Poursuite de l'amélioration de la marge d'EBITA;

Priorité élevée donnée aux acquisitions bolt-on, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE;

Concernant le dividende, le taux de distribution proposé restera autour de 40% du résultat net ajusté part du Groupe.

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : "Grâce à l'excellente performance enregistrée en 2022, le Groupe a franchi le cap des 8 milliards d'euros de production et d'un demi-milliard d'euros d'EBITA, démontrant une fois de plus la force du modèle économique de SPIE. La croissance organique s'est accélérée tout au long de l'année, confirmant notre positionnement unique en tant qu'acteur clé de la transition énergétique. La marge d'EBITA a poursuivi sa progression grâce à l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle et à notre pricing power. Grâce à une forte génération de trésorerie, le Groupe a réduit une nouvelle fois son levier financier à 1,6x tout en ayant autofinancé une stratégie d'acquisitions soutenue, avec notamment l'acquisition de Worksphere pour un montant d'environ 200 millions d'euros.

La part verte de notre production alignée à la taxonomie européenne a poursuivi sa progression, atteignant 46 % en 2022, un pas important vers nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'horizon 2025 (50 %).

Depuis 2022, SPIE a intégré son ambition ESG dans sa politique de financement avec les deux opérations de refinancement réalisées avec succès et liées au développement durable. Plus de la moitié de notre dette financière est désormais alignée sur nos objectifs ESG. Nous démarrons 2023 avec un carnet de commandes record grâce aux fondamentaux très solides de nos marchés et je reste convaincu que l'engagement et la compétence de nos équipes contribueront à créer toujours plus de valeur pour l'ensemble des parties prenantes."