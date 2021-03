Spie : le CDC détient indirectement 5,1% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 mars 2021, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 25 mars 2021, le seuil de 5% du capital de la société Spie SA. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire des sociétés CDC Croissance et CNP Assurances qu'elle contrôle, 8.173.617 actions Spie SA représentant autant de droits de vote, soit 5,1% du capital et 4,29% des droits de vote de la société. Ces positions se répartissent comme suit :

- CDC (directement) : aucune détention

- CDC Croissance : 5.000.824 actions, soit 3,12% du capital et 2,63% des DDV

- CNP Assurances : 3.172.793 actions, soit 1,98% du capital et 1,67% des DDV

- Total CDC : 8.173.617 actions, soit 5,1% du capital et 4,29% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte de la réception de titres Spie SA reçus par CNP Assurances à titre de collatéral.