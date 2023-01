Spie : lance une émission obligataire réservée à des investisseurs qualifiés

(Boursier.com) — Spie SA annonce, ce 10 janvier, le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANEs) indexées à des critères de développement durable à échéance 2028 (Obligations).

L'opération s'effectue sous la forme d'un placement réservé exclusivement à des investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 400 millions d'euros.

Spie a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour financer le remboursement envisagé de son obligation à échéance 2024 dont l'encours est de 600 ME, par le biais de l'exercice de la clause de 'make-whole redemption'. La différence entre le montant à rembourser et le produit net de l'émission sera financée par la trésorerie brute excédentaire disponible de Spie (pour un montant d'environ 200 ME), résultant ainsi en une réduction nette de la dette brute du groupe.

Ces obligations seront émises avec une valeur nominale de 100.000 euros (Montant principal) chacune et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2% à 2,50% à compter de la date d'émission, payable semestriellement à terme échu le 17 janvier et 17 juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 17 juillet 2023.

La prime de conversion/d'échange sera comprise entre 32,5% et 37,50% par rapport au cours de référence de l'action.

En séance l'action Spie cède 3,3%, revenant à 24,36 euros.