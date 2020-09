Spie : lance une augmentation de capital auprès de ses salariés à 10,56 euros l'action

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie lance la 4e édition de son programme d'actionnariat salarié, 'Share for you 2020' . Du 1er au 21 octobre, les collaborateurs auront la possibilité de devenir actionnaires du Groupe ou de renforcer leur position dans le capital de Spie, via un fonds commun de placement d'entreprise.

Cette 4e édition du programme 'Share for you' depuis l'entrée en bourse de SPIE en 2015 est ouverte à 43.000 salariés issus de 13 pays : Autriche, Allemagne, Belgique, Emirats Arabes Unis, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Suisse et Royaume-Uni).

Le prix de souscription a été fixé à 10,56 euros. Il tient compte d'une décote de 30% par rapport au prix moyen d'ouverture de l'action Spie sur le marché Euronext Paris.

Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 15 décembre.

L'admission des actions nouvelles Spie aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0012757854) sur la même ligne que les actions existantes sera demandée dès que possible, après la réalisation de l'augmentation de capital.

Rappelons que depuis octobre 2017, Spie fait partie de l'indice FAS IAS, qui rassemble les sociétés françaises les plus en pointe en matière d'actionnariat salarié.