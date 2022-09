Spie lance sa 6e opération d'actionnariat salarié à 17,75 euros l'action

(Boursier.com) — Spie lance la 6e édition de son programme d'actionnariat salarié, Share For You.

Du 29 septembre au 20 octobre 2022, les collaborateurs de Spie auront la possibilité de devenir actionnaires du Groupe ou de renforcer leur position dans le capital de l'entreprise, en direct ou via un fonds commun de placement d'entreprise.

Le prix de souscription a été fixé à 17,75 euros en tenant compte d'une décote de 20% appliquée à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Spie sur le marché Euronext Paris, durant les 20 jours de bourse précédant le 26 septembre, soit entre le 29 août et le 23 septembre inclus.

Cette 6e édition du programme Share For You depuis l'entrée en bourse de Spie en 2015, est ouverte à près de 44.000 salariés issus de 13 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Emirats Arabes Unis, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse.

Depuis décembre 2021, les salariés, qui détiennent 6,7% du capital, sont devenus les premiers actionnaires du Groupe. Leur position place le Groupe parmi les 10 premières entreprises du SBF 120 ayant la plus forte proportion de capital détenu par les salariés. A titre de comparaison, la part moyenne du capital détenue par les salariés au sein des entreprises du SBF 120 est inférieure à 3%.