Spie : la filiale belge collabore à la réalisation de la nouvelle unité de production d'Aviko

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Spie Belgium, filiale belge de Spie, collabore à la réalisation d'une nouvelle unité de production d'Aviko, à Poperinge. La production devrait commencer en septembre 2021.

Aviko, l'une des plus importantes entreprises européennes de transformation de pommes de terre en divers produits dérivés, a donné, fin 2019, le coup d'envoi des travaux de sa toute nouvelle unité de production à Poperinge (Flandre-Occidentale). L'unité assurera annuellement une production de 175.000 tonnes de frites surgelées et de 11.000 tonnes de flocons de pomme de terre. Le nouveau site emploiera 155 collaborateurs.

Aviko et Spie ont déjà collaboré aux Pays-Bas. En Belgique, il s'agit d'une nouvelle collaboration impliquant 2 unités opérationnelles de la division Industry de SPIE Belgium : Industry Mouscron et Industry Aalter.

Industry Mouscron a remporté plusieurs lots : Distribution moyenne tension, Distribution basse tension, ICT, Détection d'incendie et, Utilitaires, comprenant l'installation des éclairages avec prises de courant. L'unité opérationnelle est chargée d'installer l'ensemble des équipements électriques et d'assurer la finition de toutes les installations dans les différents bâtiments, y compris l'installation de réseaux sans fil, de caméras et d'équipements de contrôle d'accès, de téléphonie et de détection d'incendie. Pour sa part, Industry Aalter a remporté le contrat de fourniture et d'installation d'un nouveau système de canalisations de vapeur et de condensat.