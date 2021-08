Spie : la filiale allemande déménagera son siège à Düsseldorf en 2024

Spie : la filiale allemande déménagera son siège à Düsseldorf en 2024









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de Spie, rejoint la communauté Euref et prévoit de s'installer, en 2024, sur son campus, actuellement en construction. Ainsi, le campus Euref à Düsseldorf deviendra le nouveau siège social de Spie Deutschland & Zentraleuropa, soutenant les objectifs de croissance et de durabilité de l'entreprise. En déménageant son siège sur le plus grand campus climatiquement neutre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Spie Deutschland & Zentraleuropa promeut auprès de ses collaborateurs un environnement de travail moderne et créatif, ainsi qu'une plateforme d'innovation pour élaborer des solutions durables et neutres sur le plan climatique en faveur de la transition énergétique et de la mobilité.