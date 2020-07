Spie : la CDC contrôle indirectement 5,94% du capital

Spie : la CDC contrôle indirectement 5,94% du capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 juillet à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 1er juillet, le seuil de 5% des droits de vote de la société Spie SA et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés CDC Croissance et de CNP Assurances qu'elle contrôle, 9.360.897 actions Spie SA représentant autant de droits de vote, soit 5,94% du capital et 4,98% des droits de vote de Spie.

La nouvelle répartition est la suivante :

- CDC (directement) : 0 action et 0% du capital

- CDC Croissance : 4.834.636 actions et 3,07% du capital

- CNP Assurances : 4.526.261 actions et 2,87% du capital.