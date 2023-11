Spie : ITER Organization renouvelle sa confiance dans le groupe

(Boursier.com) — Filiales de SPIE France, SPIE Nucléaire, spécialisée dans les travaux neufs, la maintenance, les travaux sur site en exploitation et le démantèlement d'installations nucléaires, et SPIE Facilities, spécialiste de la maintenance des bâtiments et du facility management, viennent de renouveler leur contrat de maintenance multi-technique du site d'ITER, à Cadarache (Bouches-du-Rhône).

Issu d'une coopération sans précédent entre les principales puissances mondiales, ce premier réacteur à l'échelle industrielle, conçu pour étudier la fusion nucléaire comme source d'énergie décarbonée, est d'une importance cruciale pour la production d'électricité.

Le renouvellement d'une collaboration fructueuse entre SPIE et ITER Organization

Tout comme pour le premier contrat signé en 2018, les deux filiales de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, se sont associées via un Groupement momentané d'entreprises solidaires (GMES - mandataire SPIE Nucléaire) afin de prendre en charge la maintenance multi-technique de l'ensemble des bâtiments du site d'ITER, soit des bâtiments nucléaires, industriels et tertiaires.

Le renouvellement de ce contrat démontre la réussite de la collaboration entre les équipes de SPIE et celles du site d'ITER Organization, qui a démarré il y a presque 5 ans maintenant. Ce nouveau contrat est d'une durée de quatre ans et demi et pourra être renouvelé deux fois pour un an.

A partir du 1er décembre 2023, une quarantaine de collaborateurs de SPIE Nucléaire et SPIE Facilities seront ainsi mobilisés du lundi au samedi sur 70 bâtiments pour un total de 140.000 m2, soit 3 fois plus qu'au début de la collaboration en 2018.

En amont de cette phase opérationnelle, une phase de lancement a débuté au mois de septembre 2023 et s'achèvera par un "séminaire d'embarquement" prévu le 29 novembre. De plus, un programme de sensibilisation aux économies d'énergies à destination des 4.000 salariés du site sera mis en place par les équipes de SPIE pendant la première année du contrat.

Des compétences variées au service d'un projet ambitieux

Le contrat renouvelé avec ITER Organization s'inscrit dans la continuité des 5 années précédentes et comprend la gestion technique centralisée des automates des bâtiments, des installations électriques, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, des réseaux fluides, des ascenseurs, des équipements liés à la structure des bâtiments ainsi que la sécurité incendie.

En outre, SPIE Nucléaire va réaliser de nouvelles missions, notamment la maintenance de l'ensemble des portes nucléaires du Tokamak, au plus près du réacteur.

"Nous sommes heureux de pouvoir continuer à apporter notre expertise sur l'un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l'énergie. Les équipes de SPIE Nucléaire et SPIE Facilities ont su répondre aux besoins spécifiques et évolutifs des équipes d'ITER grâce à la complémentarité de leurs expertises", a expliqué Pierre Alexandre, responsable Contrat d'Exploitation/Maintenance - ITER chez SPIE Nucléaire.