Spie intègre de l'intelligence artificielle aux dispositifs de vidéoprotection urbaine

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE CityNetworks, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, innove pour répondre à l'évolution de la demande publique en matière de vidéoprotection urbaine. Portées par une forte volonté politique locale de sécuriser le cadre de vie des citoyens, les villes équipées de caméras de vidéoprotection ont vu leur nombre se multiplier ces dernières années. Cette demande croissante implique une évolution des services aux collectivités à laquelle les experts de SPIE CityNetworks ont su répondre.

SPIE CityNetworks, interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, s'est très tôt positionnée sur le marché de la vidéoprotection urbaine. "Ces dernières an¬nées, les collectivités ont donné un véritable coup d'accélérateur dans ce secteur. La quantité d'images et d'information à traiter s'est considérablement accrue", constate Simon Coutel, directeur opérationnel Île-de-France de SPIE CityNetworks.

Depuis la conception jusqu'à la réalisation, l'exploitation et la maintenance de réseaux de caméras, les équipes de SPIE CityNetworks interviennent sur toute la chaîne de valeur. Elles installent également des réseaux de transmission dédiés, afin de garantir une performance maximale en matière de sécurité comme de maîtrise des données. Une part des acti¬vités de SPIE CityNetworks porte sur son expertise des réseaux FTTx : "nous nous appuyons sur ces compétences pour concevoir et déployer des réseaux de fibres optiques dédiés à la vidéoprotection urbaine. Au cas par cas, nous sommes en mesure d'apporter des solutions de transmission basées sur les réseaux mobiles (3G, 4G et bientôt 5G) ou sur des infrastructures existantes pour optimiser les coûts de déploiement selon une approche IBLO", explique Simon Coutel.

Enfin, SPIE CityNetworks conçoit, réalise et assure la maintenance des centres de supervision urbains (CSU), partie névralgique des réseaux de vidéoprotection urbaine, qui reçoivent et traitent les flux vidéo.

Des équipes de SPIE spécialisées en design et en ergonomie conçoivent et fabriquent, dans des ateliers situés à Toulouse, des équipements sur-mesure (mobiliers, murs d'écrans, éclairage, acoustique...) afin de créer un environnement de travail adapté aux besoins des agents et leur permettre d'exploiter efficacement les images transmises...