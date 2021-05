Spie installe une infrastructure informatique et de communication pour des centres de vaccination d'Osnabrück en un temps record

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, vient de déployer ses experts de SPIE OSMO pour faciliter la mise en place de deux centres de vaccination dans la ville-arrondissement d'Osnabrück.

Les équipes ont mis sur pied une infrastructure informatique et de communication pour ces centres, ainsi qu'un système de vidéosurveillance pour une installation de stockage de vaccins en un temps record.

Spie a équipé les deux centres de vaccination d'une infrastructure informatique périphérique complète et a mis en oeuvre le système de communication avec plusieurs terminaux VOIP. Ainsi, une seule infrastructure suffit pour les deux centres. Les terminaux sont connectés au "Cloud OSMO" dédié via un système de téléphonie virtuelle. Avantage de cette solution : aucun système de téléphonie physique supplémentaire n'est nécessaire aux centres de vaccination, et l'ensemble des paramètres de configuration sont définis depuis un point central.

"Avec un système cloud, nous sommes très rapidement en mesure de connecter des sites comme ces deux centres de vaccination au reste du monde. Il suffit d'une connexion Internet et vous êtes parés" explique Klaus Wirl, délégué commercial chez SPIE OSMO. "Cela veut également dire qu'au vu du déploiement à durée limitée - en l'état actuel des choses - des centres de vaccination, la ville-arrondissement d'Osnabrück n'a pas à investir dans un système de téléphonie physique."