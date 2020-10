Spie installe un nouveau système d'alarme incendie pour la boulangerie industrielle Schäfer's

(Boursier.com) — SPIE , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et Schäfer's Brot- und Kuchenspezialitäten GmbH, une filiale du groupe EDEKA Minden-Hanover, ont conclu un partenariat à long terme. SPIE est chargée de la conception et de la modernisation du système d'alarme incendie de la boulangerie industrielle de Lehrte, ainsi que de la mise en place d'un système de gestion spécialement conçu pour la commande et la surveillance centralisées du système d'alarme incendie et du contrôle d'accès.

Ce contrat comprend également l'installation d'un système de surveillance des portes. A terme, ce système d'alarme incendie sera ensuite déployé sur le site de production de Teutschenthal, près de Halle.