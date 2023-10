Spie : installe l'infrastructure réseau du nouveau complexe événementiel d'Orléans Métropole

(Boursier.com) — Spie ICS, entreprise de services numériques française, et Spie Building Solutions, spécialisée dans les expertises dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance, filiales de Spie France, ont accompagné Orléans Métropole dans la conception et la mise en oeuvre d'une infrastructure réseau intelligente pour le nouveau complexe événementiel CO'Met.

L'enjeu pour la collectivité et l'exploitant est de permettre la connexion simultanée des visiteurs et leur proposer de nouveaux usages autour des différents formats d'événements prévus dans ce lieu unique en France.

Le complexe événementiel CO'Met d'Orléans Métropole, est composé de trois bâtiments : une salle de sport de 10.000 personnes, un palais des congrès et un parc des expositions. Le Zénith d'Orléans vient compléter cet ensemble. Inauguré le 7 janvier 2023 à l'occasion des phases finales du Tournoi de France de Handball, il sera utilisé pour les prochains événements sportifs d'envergure internationale, qu'accueillera Orléans Métropole.

Spie ICS et Spie Building Solutions ont associé leurs expertises pour répondre aux besoins de la métropole alors que le bâtiment était encore en travaux. La solution conçue comprend la mise en oeuvre et l'installation d'une infrastructure complète portant sur le Local Area Networking (LAN), le WIFI, le data center, l'administration du réseau et la cybersécurité.

Les travaux menés par Spie ICS et Spie Building Solutions ont débuté en avril 2022 et se sont terminés en début d'année 2023. Leur intervention se poursuit par la connexion au complexe CO'Met du Zénith d'Orléans, voisin immédiat et partie intégrante du complexe.