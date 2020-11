Spie installe et met en service les systèmes électriques d'une succursale de Mercedes-Benz à Berlin-Marienfelde

Spie installe et met en service les systèmes électriques d'une succursale de Mercedes-Benz à Berlin-Marienfelde









(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les secteurs de l'énergie et des communications, a été chargée de l'installation et de la mise en service de l'ensemble des systèmes électriques (haute et basse tensions) du site Mercedes-Benz de Marienfelde, à Berlin. Dans le cadre d'un projet de réaménagement, SPIE modernise et agrandit la succursale de Marienfelde, située à côté de l'usine berlinoise du constructeur automobile allemand. Le prestataire de services multi-techniques a engagé les travaux en août 2020. L'achèvement de l'ensemble du projet est prévu pour fin 2021.

Technologies de pointe et solutions personnalisées

En qualité de prestataire de services multi-techniques, SPIE remet à ses clients des installations et des infrastructures sûres, économiques et durables depuis de nombreuses années. Ce contrat de modernisation et de réaménagement, pour le compte de Mercedes-Benz, ne déroge pas à la règle. Afin d'être en bonne position pour l'avenir, la succursale berlinoise du constructeur allemand située dans le quartier de Marienfelde, à Berlin, bénéficie d'une rénovation totale.

L'usine, qui se trouve à proximité immédiate de la succursale, est raccordée au même réseau électrique. Le constructeur profite également de son passage au numérique pour mettre en oeuvre, sur son site berlinois, plusieurs technologies de la stratégie "Industrie 4.0". Cette transition, dans le cadre des travaux de modernisation de Marienfelde, requiert l'installation d'une infrastructure technique de pointe.

SPIE prend en charge tous les services associés aux technologies haute et basse tensions. Sont incluses l'installation et la mise en service de tous les systèmes électriques, tels que les dispositifs de commutation moyenne tension, les transformateurs et les sous-distributeurs. Le contrat comprend également la pose de tous les câbles d'alimentation et d'acheminement des données.

Dans le domaine de la basse tension et des équipements auxiliaires, le prestataire installe sur le site un système complet d'alarme incendie, et met en place les réseaux téléphoniques et de transfert des données (fibre optique incluse). SPIE implémente également des systèmes d'alarmes vocales et d'interphones.

"Notre équipe développe aussi des solutions sur mesure pour les prochaines opérations de modernisation, ce qui nous permettra de garantir des technologies qui resteront de pointe et d'offrir à notre client une assistance totale", explique Dirk Schmalfeldt, chef de projet SPIE pour la division opérationnelle CityNetworks & Grids et responsable de tous les services haute tension.