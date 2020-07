Spie innove en matière de consommation énergétique

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications annonce le lancement de son pack "Management de l'énergie", une solution sur mesure qui offre à ses clients du secteur tertiaire une parfaite maîtrise de leurs consommations énergétiques.

Un enjeu majeur pour le secteur Tertiaire

Développé par la direction d'activités Sud-Ouest de la division Tertiaire, en partenariat avec deux start-ups toulousaines membres de l'IoT Valley, UbiGreen et Cenareo, ce nouveau pack répond parfaitement aux exigences du décret "Tertiaire" qui prévoit, pour les gestionnaires de bâtiments de plus de 1.000 m(2), la mise en place de plateformes informatiques de recueil et de suivi des consommations énergétiques. Objectif affiché : contribuer à une réduction progressive de la consommation énergétique de 60 % d'ici 2050.

La solution UbiGreen, désormais intégrée par SPIE, associe à une plateforme informatique le déploiement de capteurs sur les principaux points de comptage énergétique et de fluides du bâtiment. Accessible de manière sécurisée via un navigateur internet, elle permet un suivi précis de plusieurs paramètres dont les suivants :

-optimisation des puissances souscrites auprès des fournisseurs

-alerte de consommations anormales et de dépassements des puissances souscrites

-contrôle automatique des factures d'énergie pour détecter d'éventuelles erreurs de facturation

-analyse et optimisation des températures de consignes et horaires de fonctionnement des équipements CVC (Chauffage Ventilation Climatisation)

"Notre système est un véritable "traqueur" des consommations anormales au regard de l'usage du bâtiment et des données extérieures (chauffage fonctionnant le week-end, lumières allumées en plein jour, fuites d'eau...) ", précise Pierre-Olivier Bessol, directeur général et cofondateur d'UbiGreen. "Pour les clients de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, le retour sur investissement d'une telle installation est quasiment immédiat".

Cenareo, autre partenaire de SPIE sur cette offre, a conçu le système d'affichage dynamique permettant de rendre visibles et compréhensibles des données de consommation énergétique. Il s'agit de sensibiliser chacun à une démarche d'amélioration de la performance énergétique en communicant en temps réel via des écrans les consommations et indicateurs clefs du bâtiment. "UbiGreen et Cenareo nous permettent de traduire des données en indicateurs simples à comprendre par les usagers" souligne Frédéric Laporte-Fauret, directeur du développement sud-ouest à la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire. " La simple prise de conscience par les usagers de leurs consommations énergétiques permet de faire diminuer celles-ci de 15% en quelques mois".

Totalement paramétrable, ce pack "Management de l'énergie" ne nécessite aucune rupture technologique lors de son installation. Complétement adaptable et personnalisable à chaque environnement, il se connecte aux systèmes de gestion technique des bâtiments. La plateforme nécessite un abonnement spécifique qui est offert la première année.