Spie ICS assure la refonte de l'infrastructure réseaux du CEA Marcoule

(Boursier.com) — Spie ICS, entreprise de services numériques française filiale de Spie, accompagne le CEA Marcoule dans la refonte de son infrastructure LAN (réseau informatique). Modernisé afin de le rendre plus performant, agile et sécurisé, le nouveau réseau développé avec la solution Extreme Networks vise à assurer une haute disponibilité et à soutenir les évolutions futures du CEA Marcoule.

Spie ICS a remporté ce nouveau marché en juillet 2022, en proposant la solution la plus adaptée aux besoins du centre. La migration du réseau informatique s'est déroulée entre octobre 2022 et mars 2023. Les équipes de Spie ICS vont poursuivre le travail avec les équipes du CEA Marcoule afin de leur transmettre les compétences d'utilisation et de gestion de ce nouveau réseau.

Créé en 1955, le CEA Marcoule est au coeur des enjeux énergétiques du XXIe siècle grâce à ses travaux portant notamment sur l'économie circulaire et sur la préservation de l'environnement. Afin de mieux répondre aux besoins des 1.500 collaborateurs et plus de 5.000 utilisateurs, le CEA s'est appuyé sur le marché de solutions réseaux LAN de l'UGAP, la centrale d'achat public, afin de faire évoluer son réseau.