Spie ICS accompagne Lefebvre Dalloz dans la mise en place de sa nouvelle infrastructure réseau

(Boursier.com) — Dans le cadre de son projet de regroupement de ses collaborateurs, ainsi que de l'ensemble de ses activités d'édition, de formation et de logiciels & services au sein d'un site unique, Lefebvre Dalloz, leader de la connaissance juridique et fiscale en France, a fait appel à Spie ICS. L'entreprise de services numériques, filiale de Spie, accompagne Lefebvre Dalloz dans la fourniture et l'installation d'une infrastructure réseau (LAN, WLAN, sécurité et portail captif) pour son nouveau siège social situé à La Défense (Tour Lefebvre Dalloz).

La filiale de Spie France propose la conception d'une offre technique complète, sécurisée, destinée à s'inscrire dans la durée.

Spie ICS a également remporté le contrat de maintien en conditions opérationnelles (MCO) pour 5 ans, soit jusqu'à fin 2028. Les équipes de Spie ICS restent donc mobilisées aux côtés de celles de Lefebvre Dalloz pour le maintien en conditions opérationnelles de l'installation.

"Pour ce contrat, nos capacités d'accompagnement sur l'uniformisation de la politique de sécurité et notre savoir-faire multi-domaines ont fait la différence. Nous sommes ravis d'engager un partenariat durable grâce à un contrat de maintien en conditions opérationnelles de 5 ans", indique Boubou-Dior Dieng, ingénieur d'affaires chez Spie ICS.