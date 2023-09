Spie : Guillaume de Laheudrie est nommé directeur juridique de Spie France

(Boursier.com) — SPIE France, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la nomination de Guillaume de Laheudrie, 41 ans, au poste de directeur juridique. Cette nomination est effective depuis le 3 avril 2023. Guillaume de Laheudrie est parallèlement nommé compliance officer1 de SPIE France. Il est rattaché à Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France.

En tant que directeur juridique et compliance officer de SPIE France, Guillaume de Laheudrie contribue au déploiement des axes stratégiques de SPIE France en travaillant sur la performance juridique de toutes les activités de l'entreprise et en consolidant sa politique de compliance.

Après 5 années passées chez Engie Ineo, devenue depuis Equans, Guillaume de Laheudrie était depuis 2018 Responsable juridique - compliance et RSE - de SPIE Building Solutions, la filiale de SPIE France spécialisée dans les expertises dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance.

Guillaume de Laheudrie est diplômé d'un Master 2 en Droit Public des Affaires de l'Université Paris 1. "Spie France joue un rôle majeur sur les marchés des transitions énergétique, numérique et industrielle, afin d'accompagner ses clients dans l'émergence d'une société bas-carbone. Cette transformation passe par notre fonction juridique qui doit rester constamment innovante et à l'écoute des évolutions du marché, mais aussi poursuivre son travail pour que les activités de SPIE France et de ses filiales continuent d'être guidées par des exigences fortes en matière d'éthique", témoigne Guillaume de Laheudrie.