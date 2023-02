Spie : Guillaume Collin nommé Directeur du développement commercial et de la stratégie de SPIE ICS

(Boursier.com) — SPIE ICS, filiale française de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la nomination de Guillaume Collin, 39 ans, au poste de Directeur du développement commercial et de la stratégie. Cette nomination est effective depuis le 9 janvier 2023. Guillaume Collin devient membre du comité de direction de SPIE ICS, sous la responsabilité de Xavier Daubignard, directeur général.

Diplômé de l'Institut National des Sciences Appliqués (INSA) à Lyon, Guillaume Collin intègre SPIE ICS en 2007 en tant qu'ingénieur au sein de la direction d'activité Grand Est. Il évolue par la suite à des postes de management opérationnel et transverse et était dernièrement chargé de la stratégie au sein de la direction du développement commercial et de la stratégie.

SPIE ICS a tiré parti, en 2022, de la bonne dynamique du marché de l'IT avec une croissance supérieure au marché. L'entreprise de services numériques française confirme ainsi la pertinence de son positionnement d'acteur souverain et de proximité engagé dans la transformation numérique.

Son expertise reconnue sur l'ensemble du cycle de vie des solutions autour du Digital Workplace et des infrastructures est renforcée par ses engagements en matière de responsabilité sociétale pour un monde moins carboné. SPIE ICS est labellisée Numérique Responsable depuis 2021 et a développé une calculette de mesure de l'empreinte carbone de ses offres, qui a été certifiée par IJO.

"Nous nous inscrivons dans une trajectoire porteuse : l'ADN de SPIE ICS correspond parfaitement aux attentes actuelles du marché, comme en atteste la bonne dynamique de notre croissance organique. La croissance externe au travers d'opérations qui servent notre stratégie fait également partie intégrante de notre modèle de croissance" précise Guillaume Collin. "L'intégration d'Infidis (opération réalisée en octobre 2021) a consolidé avec succès nos expertises sur les infrastructures datacenter & cloud privé, et nous restons à l'écoute de nouvelles opportunités d'acquisitions en 2023".