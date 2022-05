Spie : Gauthier Louette est confirmé comme Président Directeur général

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale du groupe Spie s'est tenue le 11 mai à Paris. En conséquence des décisions prises par l'Assemblée générale, le Conseil d'administration de Spie a renouvelé Gauthier Louette comme Président Directeur général pour un mandat de 4 ans. Il a également nommé Patrick Jeantet, administrateur indépendant et président du comité des nominations et des rémunérations, comme administrateur référent.

Monsieur Jeantet devient également membre du comité RSE et de la gouvernance, présidé par Mme Regine Stachelhaus.

Mme Sandrine Téran, administratrice indépendante, devient présidente du comité d'audit.

Christopher Delbrück a été nommé administrateur indépendant et devient membre du comité d'audit.

En outre, Spie exprime sa "profonde gratitude à Sir Peter Mason pour son engagement à l'égard du Groupe au travers de ses différents mandats. Il aura apporté une contribution majeure à l'amélioration des pratiques de gouvernance de l'entreprise et dans la qualité des travaux du comité d'audit".