Spie finalise ses travaux pour le campus nouvelle génération de l'EM Lyon

(Boursier.com) — SPIE Building Solutions, filiale française de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans le domaine de l'énergie et des communications, accompagne la réinstallation de l'EM Lyon, l'une des écoles de management les plus prestigieuses d'Europe, au coeur de la ville de Lyon. Pour ces travaux, SPIE Building Solutions a proposé une offre en macro-lot, véritable valeur ajoutée de l'entreprise, combinant ses expertises en génie climatique et en génie électrique afin de contribuer à limiter l'impact écologique du nouveau bâtiment.

La réinstallation de l'EM Lyon au coeur du 7e arrondissement est un projet structurant pour la métropole lyonnaise qui vise à apporter aux étudiants et au personnel des conditions d'apprentissage et de travail optimales, dans un nouveau cadre moderne et fonctionnel. Pour répondre aux besoins de ce projet d'une surface de 30.000 m(2) et dont les travaux sont portés par Cogedim Grand Lyon, SPIE Building Solutions, filiale de SPIE France, spécialisée dans les expertises dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance, a proposé une solution globale avec une approche macro-lot, combinant le génie climatique et le génie électrique afin de contribuer à la dimension durable du futur campus.

Un nouveau campus durable, sécurisé et à la pointe de la technologie pour les étudiants de l'EM Lyon

Tout comme le choix de l'emplacement et la construction du bâtiment, le fonctionnement énergétique a été pensé pour limiter l'impact écologique du nouvel ensemble du campus. Ce dernier dispose en effet de quatre certifications tertiaires ambitieuses pour la qualité de sa conception et de son exploitation future. La combinaison des?certifications?BREEAM et HQE ainsi que le?respect de la règlementation?RT 2012 garantit non seulement des performances énergétiques exemplaires, mais aussi une conception conforme aux exigences environnementales?les plus?strictes. De plus, avec?les labels?OsmoZ pour le bien-être au travail et R2S pour la connectivité des bâtiments, l'EM Lyon s'engage à offrir un environnement de travail optimal, tout en valorisant l'aspect connecté de ses installations.

L'expertise de SPIE Building Solutions en tant qu'installateur a été cruciale pour l'obtention de ces certifications, grâce à l'utilisation de matériel performant, des réglages précis en fin de chantier pour allier confort des occupants et respect de l'environnement, ainsi qu'à la mise en place d'outils de suivi de la consommation pour une gestion toujours plus efficiente des installations techniques en temps réel. Cette collaboration illustre l'engagement commun en faveur de la durabilité et du bien-être, faisant du futur campus de l'EM Lyon un modèle d'excellence environnementale et de confort.

Une approche globale pour une plus grande performance

Cette intervention a été réalisée en groupement avec, pour la partie génie climatique, SPIE Building Solutions (mandataire) et Clévia. Pour la partie génie électrique, SPIE Building Solutions s'est chargée des installations en courants faibles, EGA des courants forts et Calasys de l'intelligence du bâtiment.

En regroupant des expertises variées dans une offre macro-lot, SPIE Building Solutions a pu exploiter pleinement ses compétences en gestion de projet, véritable valeur ajoutée de l'entreprise. En effet, cette approche permet une meilleure coordination entre les différents intervenants, une gestion plus efficace, une communication fluide et une intégration optimale des différentes composantes des travaux.

"Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec les équipes de SPIE Building Solutions pour cette opération stratégique. Leur approche macro-lot nous a permis d'avoir un seul point d'entrée avec une vision globale de l'avancement des travaux. Nous avons également apprécié la grande réactivité des équipes et la tenue d'un planning exigeant" a déclaré Nicolas Lantier, directeur de production chez Cogedim Grand Lyon.

Sur la partie génie climatique, l'intervention de SPIE Building Solutions a consisté en la mise en place de systèmes de climatisation et de ventilation de pointe, garantissant un confort thermique optimal tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. Les équipes ont également installé les sous-stations permettant la distribution des systèmes d'eau chaude et d'eau glacée, 13 centrales de traitement d'air pour apporter de l'air hygiénique au sein du bâtiment et les unités terminales pour le traitement thermique des espaces aménagés. Leur mission comprenait également les installations de désenfumage et le raccordement électrique des installations de génie climatique.

Dans le domaine du génie électrique, SPIE Building Solutions a réalisé toutes les installations en matière de courants faibles. Plus spécifiquement, les équipes ont pris en charge la partie VDI (Voix Données Images), permettant la communication interne du bâtiment. SPIE Building Solutions a également piloté l'installation du système de détection incendie avec la sonorisation de sécurité associée et celle du système de pilotage de sécurité incendie. Enfin, SPIE Building Solutions a installé les équipements de sûreté, tels que le contrôle d'accès, les couloirs rapides, la vidéosurveillance et l'anti-intrusion, l'ensemble connecté sur un hyperviseur, permettant de protéger l'accès au bâtiment et de garantir la sécurité du site.

Les travaux ont commencé en avril 2022 et se sont achevés fin octobre 2023. Les équipes enseignantes et les étudiants déménageront sur le nouveau campus pour la rentrée 2024...