Spie figure encore parmi les entreprises les plus vertueuses de son secteur en matière de RSE

(Boursier.com) — SPIE figure cette année encore parmi les entreprises les plus vertueuses de son secteur en matière de politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'après la plateforme de notation EcoVadis.

EcoVadis, organisme reconnu de notation de la durabilité et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), évalue SPIE depuis 2010 sur les thématiques "environnement", "social", "éthique" et "achats". Pour 2020, EcoVadis a salué l'investissement renforcé du Groupe en matière de développement durable : le dialogue avec les parties prenantes et la mise en oeuvre de nouvelles politiques et initiatives de gestion des risques RSE, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques.

SPIE, acteur engagé dans la transition énergétique et la transformation numérique

EcoVadis valorise dans sa grille d'évaluation l'existence d'offres de produits ou services à contribution environnementale ou sociale positive. Ainsi, en 2020, à l'aune du référentiel de la taxonomie européenne des activités durables, 41% des activités de SPIE contribuent de manière significative à atténuer les effets ou à lutter contre le changement climatique.

"Dans la lutte contre le changement climatique, SPIE est clairement du côté de la solution. Notre contribution se concentre sur l'efficacité énergétique des bâtiments, les services aux réseaux électriques, la transition vers les énergies renouvelables et la mobilité durable. Ces moteurs de croissance à long terme sont au coeur des futurs plans de relance européens", déclare Gauthier Louette, président-directeur général de SPIE