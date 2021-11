Spie et Siemens Real Estate renouvellent et élargissent leur coopération

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et Siemens Real Estate renouvellent leur coopération. Pendant les 5 prochaines années, SPIE Deutschland & Zentraleuropa sera en charge du Facility Management technique des sites du groupe technologique et, en partenariat avec Siemens Real Estate, l'accompagnera dans transformation numérique par le biais de solutions efficaces et novatrices.

Depuis 2004, SPIE Deutschland & Zentraleuropa veille au bon fonctionnement des immeubles de Siemens Real Estate. "Le partenariat avec Siemens n'a cessé de se développer. Chez SPIE, nous sommes fiers d'accompagner Siemens Real Estate sur la voie de la neutralité carbone grâce à nos solutions techniques et numériques", explique Rainer Hollang, directeur général/COO de SPIE GmbH et directeur de la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.

"Nous nous concentrons toujours sur la satisfaction client, tant dans le développement de solutions numériques et d'efficacité énergétique que dans la santé et la sécurité au travail. Siemens et SPIE sont deux sociétés qui recherchent les plus hauts niveaux de qualité et visent l'excellence technique. Nous appliquons également ces exigences à la santé et à la sécurité de nos employés. C'est pourquoi, dans le cadre de notre coopération, nous fixons ensemble des normes de sécurité très strictes et travaillons systématiquement à la réalisation de notre objectif zéro accident."

SPIE Deutschland & Zentraleuropa assurera la gestion de la plupart des sites de Siemens Real Estate en Allemagne. 950 collaborateurs seront chargés de la gestion opérationnelle et immobilière des bâtiments. Cela inclut le suivi des maintenances et des garanties, l'Energy Management et le contrôle des installations. Ils prendront également en charge la gestion opérationnelle des services anti-incendie, des centres de contrôle, des salles de conférence et des services de consignation.

"Nous sommes particulièrement fiers du renouvellement de ce contrat et de la confiance que Siemens Real Estate nous accorde depuis de nombreuses années. Nous continuerons à soutenir Siemens Real Estate avec nos solutions performantes", ajoute Stefan Schusterschitz, responsable général de l'unité Key Account Siemens au sein de la division opérationnelle Efficient Facilities.