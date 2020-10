Spie et Oledcomm déploient la technologie LiFi dans un lycée de la région Centre-Val de Loire

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et la start-up française Oledcomm, leader mondial de la technologie LiFi, ont été retenues par la Région Centre-Val de Loire pour mettre en place, au sein d'un lycée pilote, la technologie LiFi permettant aux élèves de se connecter à Internet grâce à la lumière. Plus sécurisé et plus écologique, le LiFi constitue une alternative fiable et prometteuse au WiFi.

Désireuse de préserver l'égalité d'accès au numérique pour les jeunes en milieu rural, la Région Centre-Val de Loire a souhaité proposer une expérimentation innovante dans un premier établissement, le lycée Bernard Palissy à Gien, pour déployer la technologie LiFi dans une salle de classe. Elle a choisi l'intégrateur SPIE ICS et son partenaire Oledcomm, fournisseur " made in France " de la technologie LiFi, pour adapter les équipements des deux établissements pilotes et les rendre compatibles avec ce mode de communication alternatif.

"Très simple d'utilisation, la technologie LiFI vient se superposer aux équipements déjà existants. Notre mission a consisté à adapter l'infrastructure IT et les terminaux pour rendre possible l'utilisation du LiFi. Ce projet a immédiatement suscité l'adhésion de l'ensemble des équipes de l'établissement", explique Sébastien Lascombe, ingénieur d'affaires chez SPIE ICS, en charge du projet.