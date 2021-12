Spie : et de 8 !

(Boursier.com) — Spie remonte de 0,9% à 22,75 euros ce jeudi, alors que le leader européen indépendant des services multi techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de NexoTech, un fournisseur de premier plan de services de maintenance et d'installation de réseaux à haut débit en cuivre et en fibre optique (FttX), ainsi que de services pour le déploiement du FttX en Pologne.

Avec l'acquisition de NexoTech, SPIE entre sur le marché polonais des infrastructures de télécommunication et renforce sa position de "pure-player" pour les services multi techniques dans ce pays. En tant que fournisseur de premier plan pour les réseaux à haut débit en cuivre et en fibre optique, NexoTech bénéficie de la forte croissance du déploiement du FttX en Pologne. L'entreprise a une forte présence dans l'ouest et le sud de la Pologne et a son siège à Lubon, à côté de Poznan. Elle emploie environ 950 collaborateurs hautement qualifiés et a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2020.

Prévue pour fin janvier 2022, la signature de la transaction ne dépend plus que de l'approbation des autorités de la concurrence... "Il s'agit de la huitième acquisition ciblée (hors Worksphere) de l'année pour Spie, qui continue sa politique de consolidation du marché, avec désormais 277 ME de CA engrangés depuis le début d'année (hors Worksphere et ses 434 ME, soit 700 ME de CA au total). Non prise en compte dans notre objectif de cours, nous estimons la création de valeur de la politique M&A à 2,5 euros/action (250 ME de CA acquis par an)" explique Portzamparc qui vise un cours de 29,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.