Spie et Atos renforcent leur partenariat

(Boursier.com) — Spie Deutschland & Zentraleuropa, filiale de Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, développe son partenariat stratégique avec Atos Unify. Depuis le 1er décembre 2021, Spie prend en charge les services sur site pour certains comptes clés d'Atos Unify en Allemagne. Ce contrat s'étend sur une durée de trois ans, avec une possibilité de prolongation d'une année supplémentaire. Spie Deutschland & Zentraleuropa prend en charge l'ensemble des services sur site liés aux solutions de communications unifiées des clients d'Atos Unify, tels que la gestion des incidents, la maintenance et les opérations liées au cycle de vie du matériel et des logiciels.

Grâce à l'expertise de Spie, Atos Unify bénéficie, à tout moment, d'un haut niveau de disponibilité de leurs équipements. "Nous sommes très fiers qu'Atos Unify nous ait confié ce rôle central dans la gestion de ses comptes clés. Notre présence à l'échelle nationale, répartie sur plus de 30 sites, nous permet de fournir à Atos Unify et à ses clients des services sur mesure avec des délais d'intervention compétitifs - le tout avec un haut niveau d'expertise dans les domaines de communications unifiées. Avec ce nouveau contrat, notre partenariat avec Atos Unify prend un nouvel essor", déclare Michael Hartung, directeur général de la division opérationnelle Information & Communication Services et membre du conseil d'administration de Spie Deutschland & Zentraleuropa.