Spie : encore du soutien

(Boursier.com) — SPIE pointe sous les 20 euros ce vendredi, en légère hausse de 0,8%, alors que Jefferies a relevé son cours cible à 24 euros sur le dossier. Le leader européen indépendant des services multi techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a annoncé l'acquisition de Valorel S.A.S en France. Créé en 1971 et basé à Chasse-sur-Rhône, Valorel est un acteur de référence en matière de chaudronnerie inoxydable et de tuyauterie industrielle en région Rhône Alpes. La société intervient dans des secteurs à forte contrainte technique et/ou réglementaire, dans les process liquides et pâteux, notamment pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques.

"Quatrième acquisition de l'année pour SPIE, qui continue sa politique de consolidation du marché" a commenté de son côté Portzamparc qui rappelle que le groupe vise 200 ME de CA acquis par an, avec désormais 72 ME engrangés depuis le début d'année. De quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 23,50 euros.