Spie : en négociations exclusives pour l'acquisition d'AVM Up

(Boursier.com) — Spie est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100% d'AVM Up, un acteur de premier plan dans le domaine des communications d'entreprise en France. Avec cette acquisition, Spie souhaite renforcer son positionnement dans les communications unifiées 'as a service', en forte croissance en France. Avec environ 50 collaborateurs qualifiés, AVM Up, fondé en 1983, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros en 2022. Spie prévoit de finaliser l'opération au cours des prochaines semaines, à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.