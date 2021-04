Spie : en ligne ?

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie reperd 1,6% ce vendredi à 21 euros, alors que l'EBITA du groupe est pourtant ressorti en ligne avec les attentes de Portzamparc et légèrement supérieur au consensus (58,5 ME soit marge 3,6%). "Nous retenons un fort rebond de la croissance organique en France (+4,3% / sur l'ensemble des métiers) et en Allemagne (+4% organique / marché des infrastructures énergétiques). L'Europe du Nord et de l'Ouest affiche elle, une décroissance organique de -5,3%, impactée notamment par les restrictions sanitaires au Royaume-Uni.

Portzamparc parle d'une "bonne publication pour le groupe... Dans l'attente de la réunion de présentation ce vendredi, nous confirmons notre scénario annuel (EBITA 5,7%)". De quoi viser un cours de 23,50 euros en restant à l'achat sur le dossier...