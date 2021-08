Spie éclaire le Forum Humboldt

Spie éclaire le Forum Humboldt









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été mandaté par le Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), bureau fédéral pour la planification des bâtiments et des régions, de fournir l'électricité et l'éclairage durant la réalisation du nouveau Forum Humboldt, ouvert depuis le 20 juillet 2021. SPIE a pris également en charge l'éclairage des parties publiques de ce dernier. Les travaux devraient s'achever cet été...

La reconstruction partielle des façades baroques du Château de Berlin, sévèrement endommagé durant la 2nd guerre mondiale et rasé en 1950, et la construction du Forum Humboldt logé à l'intérieur ont débuté en 2013. Le forum offre aujourd'hui un programme culturel varié, avec des expositions, des colloques, des projets digitaux, des interventions artistiques et des spectacles répartis sur une surface de 40.000 mètres carrés.

SPIE Deutschland & Zentraleuropa a été chargée de l'installation, la fourniture, l'entretien, la réparation et le démontage de l'alimentation électrique et de l'éclairage du site tout au long de sa réalisation. Le prestataire de services multi-techniques a également fourni et installé tout l'éclairage des parties publiques du forum Humboldt, en accordant une attention particulière aux préférences de couleur et au positionnement de l'éclairage.