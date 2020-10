Spie : du sang neuf

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Pour la rentrée 2020, les filiales de SPIE France ont accueilli près de 300 alternants, portant à 1.000 jeunes le nombre de jeunes en contrat d'apprentissage sur l'ensemble de ses activités. La formation des futurs talents est une priorité pour SPIE.

Ces méthodes d'apprentissage, particulièrement adaptées à un marché de l'emploi tendu dans les domaines techniques, sont explorées à tous les niveaux d'étude, du bac professionnel au diplôme d'ingénieur en passant par les IUT ou les BTS. Elles font écho à la diversité des métiers qui caractérise SPIE : électricien, informaticien, mécanicien, chauffagiste, technicien de maintenance, encadrant de chantiers, dessinateurs, monteurs réseaux, ingénieurs d'affaire ou télécom & réseaux, fonctions support...

L'apprentissage fait ses preuves depuis longtemps dans les métiers de l'énergie, de l'électricité ou du bâtiment. SPIE a toujours pris le parti de l'excellence en investissant dans la formation et la transmission de ses savoir-faire. Ce sont des leviers importants en matière de recrutement et de fidélisation des talents.

L'apprentissage permet de bâtir une relation de confiance bénéfique aux deux parties. SPIE France s'adjoint des forces vives nouvelles et complémentaires tout en offrant aux candidats de solides expertises et une opportunité très concrète d'apprendre un métier.

Chacune des filiales de SPIE France propose un accompagnement sur-mesure pour rendre l'expérience des apprentis positive et porteuse. Une attention particulière est apportée à l'intégration et à la formation pratique des jeunes. Des tuteurs expérimentés sont choisis pour leur transmettre leur savoir-faire, les guider et les accompagner tout au long de leur parcours.

De nombreuses initiatives sont menées en faveur de l'intégration des alternants, à l'image de la demi-journée de familiarisation à l'univers du Groupe et plus particulièrement à sa culture. Des modules sur la sécurité, les valeurs de l'entreprise, les règles de vie au travail et la mixité des métiers techniques sont proposés. De même un accès à la plateforme d'e-learning est immédiatement proposé et permet aux jeunes de bénéficier de formations précieuses sur la gestion du temps, les processus internes, les fondamentaux inhérents à chaque métier... Des formations sont également disponibles en matière de développement personnel ou d'apprentissage de nouvelles langues. Ces sessions sont animées par des opérationnels et des professionnels des ressources humaines.

SPIE s'attache à créer des perspectives d'évolution de ces jeunes collaborateurs en facilitant la mobilité interprofessionnelle et géographique. La diversité des missions permet à un candidat qui serait tenté par une expérience dans une autre entité que la sienne de trouver de multiples occasions de satisfaire ses aspirations.

Olga Martin Jarousse, directrice des ressources humaines de SPIE France, revient ainsi sur les fondamentaux de l'apprentissage : "L'alternance est synonyme d'insertion professionnelle. C'est un véritable enjeu dans cette période difficile pour des milliers de jeunes. Nous en sommes bien conscients et entendons prendre notre part de responsabilité. Nous exerçons des métiers passionnants mais exigeants et l'étape d'acquisition de compétences est fondamentale. Former les femmes et les hommes de demain aux métiers de la transition énergétique est une ambition partagée par tous nos responsables et dans toutes nos filiales."