Spie : du nouveau en Allemagne

(Boursier.com) — SPIE , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et de la communication, a été chargé par EWE Netz de réaliser une partie de la mise à niveau haut débit des villes d'Oldenburg et de Varel. Cette opération donnera un nouvel élan à la numérisation du nord-ouest de l'Allemagne et fera progresser le déploiement d'un réseau de fibre optique ultramoderne. SPIE a lancé les travaux en juillet 2021 et devrait les achever d'ici un an.

Glasfaser Nordwest est une coentreprise qui associe Telekom Deutschland GmbH et EWE AG. Son objectif est de collaborer à la modernisation du réseau de fibre optique dans le nord-ouest de l'Allemagne et de garantir ainsi une infrastructure prête à relever les défis de demain.

EWE Netz a confié à SPIE Deutschland & Zentraleuropa la mise en oeuvre du réseau de fibre optique pour certains volets du passage au haut débit d'Oldenburg et de Varel. " Nous réalisons l'infrastructure principale et installons les câbles de raccordement pour les stations de distribution ", explique Marco Heyen, chef du bureau de service de Wiesmoor, au sein de la division opérationnelle CityNetworks & Grids de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. À ces fins, le prestataire de services multi-techniques creuse plus de 25 kilomètres de tranchées pour le passage des câbles, pose environ 64 kilomètres de micro-conduites** et prépare les points d'alimentation des bâtiments.

"Dès que l'infrastructure sera prête, les câbles de fibre optique seront installés et les stations de distribution qui acheminent les signaux optiques jusqu'aux points de branchement des immeubles seront raccordées. En outre, nous installons l'infrastructure de fibre optique en conformité avec la norme Home Passed +, ce qui signifie que nous posons le système de gaines depuis chaque station de distribution jusqu'à la limite de la propriété", poursuit M. Heyen.