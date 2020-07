Spie : du nouveau avec Mettenmeier GmbH

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et Mettenmeier GmbH ont étendu leur système de gestion d'installations adapté au cloud développé en commun, AM Suite, avec un module supplémentaire performant : "l'AM Servicecenter". Il consiste en un portail dédié aux demandes d'assistance en ligne et en une solution de processus pour leur traitement en interne.

L'AM Servicecenter est une solution intelligente de portail et de workflow dédiée à la gestion numérique des demandes d'assistance. Qu'il s'agisse du raccordement d'un panneau photovoltaïque, d'une borne de rechargement pour véhicule électrique, de l'alimentation électrique d'un chantier ou de l'installation ou du démantèlement complet d'un raccordement au réseau. Le module AM Servicecenter gère toutes les étapes et tous les documents relatifs à une demande donnée pour tous les corps de métier.

Cette solution convient aussi bien aux exploitants de réseaux électriques, aux entreprises de génie civil, aux architectes, aux promoteurs, aux installateurs ou qu'aux clients finaux. Ceux-ci profitent entre autres de processus à la fois accélérés et simplifiés, ainsi que d'une grande transparence grâce au suivi en temps réel. Ce module offre aussi une économie tangible en termes de coûts et de temps résultant de l'automatisation de l'ensemble des phases d'une demande d'intervention. Tout ceci n'empêche pas que le workflow soit ajustable de manière individuelle, selon la nature de la demande. Le module AM Servicecenter fait appel à l'architecture de systèmes logiciels la plus moderne et est opérable à partir de tout navigateur et de tous terminaux mobiles.