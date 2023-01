Spie : du nouveau au sein de Spie Nucléaire

(Boursier.com) — Spie annonce les nominations de Pierre d'Aubert (37 ans), en qualité de directeur administratif et financier, et d'Anthony Salentey (53 ans), en qualité de directeur opérationnel HTB, au sein de Spie Nucléaire, filiale de Spie France.

Tous deux sont membres du comité de direction de Spie Nucléaire, sous la responsabilité de David Guillon, directeur général.

Pierre d'Aubert a rejoint Spie Nucléaire en qualité de directeur administratif et financier, membre du comité de direction. Dans le cadre de ses fonctions, il aura pour principales missions le pilotage de la direction financière de Spie Nucléaire et de ses filiales (dont l'intégration financière de la société Belfor Prévention France), et le suivi des indicateurs clés de performance.

Anthony Salentey est nommé directeur opérationnel HTB (haute tension), membre du comité de direction de Spie Nucléaire. Il aura pour principales missions d'améliorer le positionnement et la performance des activités postes et lignes HTB, tout en développant la relation clients.