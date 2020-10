Spie développe une solution de réalité mixte sur les chantiers

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a développé en collaboration avec NEXT-BIM une nouvelle solution de réalité mixte pour exploiter tout le potentiel du BIM sur les chantiers et faciliter les interventions sur site.

Depuis près de deux ans, SPIE et NEXT-BIM, le spécialiste du développement de solutions logicielles de réalité augmentée, travaillent ensemble pour créer une solution de réalité mixte adaptée aux environnements et contraintes techniques des chantiers de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire. "Les solutions qui existaient sur le marché ne nous donnaient pas satisfaction : la maquette ne pouvait apparaitre qu'au moyen d'un système de QR Codes qui devaient être disposés avec précision sur les murs. Or sur un chantier en construction les murs et les cloisons ne sont pas tous encore bâtis lors de notre intervention et il est donc impossible d'y placer ces QR Codes. De plus ce système est contraignant car il nécessite une préparation fastidieuse du chantier avant chaque intervention" précise Anna Truong, chargée de mission innovation au sein de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire.