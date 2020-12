Spie développe une approche globale pour accompagner ses clients dans leur performance énergétique

(Boursier.com) — Spie Facilities, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, renforce ses engagements opérationnels en matière d'efficacité énergétique. La création de son pôle "Efficacité Energétique" permet à ses équipes de se distinguer par leurs expertises et leur capacité à penser des solutions globales pour accompagner leurs clients.

La performance des installations doit être pensée dans son intégralité

Spécialiste du 'facility management', la filiale de SPIE France accompagne ses clients dans une approche globale de leurs projets de transformation énergétique : amélioration des équipements, pilotage digital, récupération et stockage de l'énergie sont effectivement autant de solutions à prendre en compte pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. La réalisation d'économies d'énergie passe par un large panel de techniques qui doivent être appréhendées dans leur globalité et maîtrisées sur l'ensemble de la chaîne. C'est la raison pour laquelle SPIE Facilities a développé avec son pôle dédié une approche incluant toutes les expertises techniques (CVC, pilotage, éclairage, maintenance et exploitation). Des offres spécifiques, simples, rapidement mises en oeuvre sont élaborées pour chaque client et intégrant la maîtrise du retour sur investissement

"Nos métiers sont des métiers de l'ombre mais ils participent grandement à la performance énergétique des bâtiments, au même titre que l'isolation. L'expérience montre qu'il est important de conjuguer rénovation de l'existant et pilotage des consommations pour démultiplier l'efficacité d'une démarche énergétique", déclare Olivier Daval, responsable du pôle efficacité énergétique de SPIE Facilities.

Le Contrat de Performance Energétique (CPE) pour piloter ses consommations

SPIE Facilities s'engage auprès de ses clients dans la mise en place des contrats de performance énergétique. Les stratégies adoptées permettent aux entreprises de réduire considérablement leurs factures d'énergie ou d'eau avec à la clé des économies de l'ordre de 30 à 55%, des ratios qui dépassent régulièrement les engagements initiaux. En effet, le passage de la théorie à la pratique permet de découvrir de nouveaux moyens de réaliser des économies et donc, réaliser une surperformance.

L'ensemble des clients de la filiale, parmi lesquels les centres commerciaux, banques et assurances ou encore collectivités territoriales sont concernés par le décret tertiaire pour lequel le CPE sera l'un des leviers clés d'atteinte des objectifs.