Spie deux contrats en Allemagne

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie a remporté deux contrats auprès de l'opérateur de réseau de transport d'électricité Amprion, basé à Dortmund, pour la construction d'une ligne haute tension de 380 kV. Ces contrats portent sur deux tronçons de la nouvelle ligne électrique aérienne de 380 kV reliant Osterath et Gohrpunkt, représentant une distance totale de 22,1 km.

Cette nouvelle ligne à haute tension remplace la ligne existante de 220 kV du tracé nord-sud. Il s'agit d'une sous-partie du projet no 15 du programme allemand pour le développement des réseaux électriques (Energieleitungsausbaugesetz, EnLAG). La liaison de 136 km entre Osterath, près de Düsseldorf, et Weißenthurm, près de Coblence, doit venir renforcer le réseau électrique sur ce tracé nord-sud.

Un projet ambitieux

SPIE prend en charge l'exécution de ces deux contrats de A à Z : gestion du projet, fourniture de l'infrastructure nécessaire, pose des fondations des pylônes, montage des pylônes à treillis en acier et des câbles. D'une longueur totale de 14,6 km, le tronçon du réseau de transport sur lequel porte ce nouveau contrat comprend 35 pylônes à treillis en acier, qui supporteront jusqu'à 6 circuits électriques par section. Le poids total des pylônes, dont certains peuvent atteindre 80 mètres de hauteur, est d'environ 2.800 tonnes. Pour les fondations des pylônes, des blocs de béton devraient être utilisés, représentant au total un volume de 6.000 m3 de béton. Selon les propriétés du sol, certains pylônes nécessiteront des fondations constituées de pieux forés allant jusqu'à 15 mètres de profondeur sous la surface du sol.

Afin de garantir un approvisionnement constant à tous les niveaux de tension (110/220 kV et 380 kV) durant la phase de construction, des raccordements provisoires seront établis sur plusieurs sections du tracé. Sur ce tronçon, SPIE doit réaliser des traversées complexes d'autoroutes et de voies ferrées électrifiées. Une planification rigoureuse et des mesures importantes sont mises en oeuvre pour garantir la sécurité du trafic. Plus de 50 monteurs seront mobilisés sur ces sections en période de pic.

Planification précise

L'un des grands défis du projet est la section du réseau qui traverse actuellement le quartier de Reuschenberg, à Neuss. Le nouveau tracé contournera la ville, évitant ce quartier. Christopher Helfenbein, chef de projet dédié à l'installation de lignes électriques chez SPIE Montabaur, explique : " Cela nécessite d'importants travaux sur plusieurs tronçons en fonction des circuits, car à aucun moment toutes les lignes concernées ne peuvent être mises hors service en même temps. Face à la complexité de ce contrat, notre équipe sur site doit assurer une planification précise et une exécution minutieuse."

Expérience et expertise pour un partenariat exceptionnel

SPIE et Amprion entretiennent une relation de confiance depuis de nombreuses années. Le fournisseur de services multi-techniques a déjà réalisé plusieurs contrats pour l'opérateur de réseau de transport d'électricité liés à l'installation de lignes électriques à travers toute l'Allemagne. Forte de ses nombreuses années d'expérience dans l'installation de lignes à haute tension, SPIE est capable de fournir des services aussi étendus à ses clients de longue date. Avec ce projet aussi complexe qu'ambitieux, Amprion réaffirme sa confiance dans l'expertise technique de SPIE.