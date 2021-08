Spie Deutschland & Zentraleuropa rejoint la communauté EUREF

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE Deutschland & Zentraleuropa, filiale allemande de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, rejoint la communauté EUREF et prévoit de s'installer sur son campus, actuellement en construction, en 2024. En déménageant son siège sur le plus grand campus climatiquement neutre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, SPIE Deutschland & Zentraleuropa offre à ses collaborateurs un environnement de travail moderne et créatif, ainsi qu'une plateforme d'innovation pour élaborer des solutions durables et neutres sur le plan climatique en faveur de la transition énergétique et de la mobilité.

Le campus EUREF à Düsseldorf deviendra le nouveau siège social de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, soutenant les objectifs de croissance et de durabilité de l'entreprise : "Le coeur de métier de SPIE est d'offrir des services en faveur d'une économie décarbonée. Nous nous considérons du côté de la solution pour un avenir plus durable. En déménageant sur le campus EUREF de Düsseldorf, SPIE Deutschland & Zentraleuropa n'aurait pas pu trouver un endroit plus approprié pour souligner son engagement dans cette mission. Nous attendons avec impatience de nouvelles opportunités pour partager des connaissances et collaborer avec des partenaires solides qui, comme nous, sont déterminés à faire progresser la transition énergétique et développer des solutions de mobilité. En même temps, nous offrons à nos collaborateurs un environnement de travail et de réseautage unique, dans lequel ils peuvent se sentir chez eux", déclare Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.