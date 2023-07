(Boursier.com) — Spie recule de 1% à 28,45 euros ce vendredi matin, alors que le groupe est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100% d'AVM Up, un acteur de premier plan dans le domaine des communications d'entreprise en France. Avec cette acquisition, Spie souhaite renforcer son positionnement dans les communications unifiées 'as a service', en forte croissance en France.

Avec environ 50 collaborateurs qualifiés, AVM Up, fondé en 1983, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros en 2022. Spie prévoit de finaliser l'opération au cours des prochaines semaines, à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées...

"Spie déroule sa stratégie de croissance externe et continue de se développer sur des verticales en forte croissance, tout en intégrant à ses effectifs des collaborateurs qualifiés" commente Portzamparc qui vise un cours de 34 euros en restant à l'achat sur le dossier.