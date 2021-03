Spie déploie expertises et innovations au service du nouveau CIRC

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, interviendra sur les installations du nouveau Centre International de Recherche contre le Cancer pour des missions de génie climatique et électrique.

Le CIRC est l'agence mondiale des Nations Unies qui lutte pour la prévention des cancers. Le Centre est chargé de promouvoir la collaboration internationale dans la recherche sur le cancer : il collabore avec des Etats, des organismes internationaux (dont l'OMS), des acteurs des secteurs public et privé et des chercheurs de disciplines diverses dans plus de 140 pays.

Stratégiquement situé au sein du Biodistrict à Lyon, ce nouveau bâtiment mixte de 15.200 m2 comprenant bureaux, laboratoires, auditorium et salles de réunions articulées autour d'un atrium, est l'un des projets phares de la région lyonnaise. La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire a travaillé en amont de cette réalisation aux côtés de Demathieu Bard, qui a remporté ce marché en conception réalisation. L'entreprise a fait confiance à la division Tertiaire pour réaliser les installations de génie climatique et électrique du CIRC.

Cette réalisation, qui s'achèvera en 2022, nécessite l'apport d'un panel élargi de compétences et d'une équipe expérimentée pour mener à bien ces missions...